На Парашютной в парадной избили восьмиклассника

Судя по травмам пострадавшего, хулиганы били его по лицу, груди, ногам, рукам и животу.

В Приморском районе накануне, 14 января, подростка избили и ограбили в парадной дома № 22 по Парашютной. Пострадавшим оказался ученик восьмого класса.

По информации Piter.tv, инцидент произошел в 18:02. На мальчика напали четыре человека, двух из которых юноша знал. Отняв у ребенка вещи, злоумышленники убежали.

Судя по травмам пострадавшего, хулиганы били его по лицу, груди, ногам, рукам и животу. На место случившегося прибыла карета скорой помощи. У 15-летнего мальчика диагностировали ушибы, гематому век правого глаза, ушибы брюшной стенки и ссадины грудной клетки.

В удовлетворительном состоянии он был госпитализировал в ДГБ №19, где после оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой. Инцидентом заинтересовались стражи порядка. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv