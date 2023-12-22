  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Парашютной в парадной избили восьмиклассника
Сегодня, 8:11
70
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Парашютной в парадной избили восьмиклассника

0 0

Судя по травмам пострадавшего, хулиганы били его по лицу, груди, ногам, рукам и животу. 

В Приморском районе накануне, 14 января, подростка избили и ограбили в парадной дома № 22 по Парашютной. Пострадавшим оказался ученик восьмого класса. 

По информации Piter.tv, инцидент произошел в 18:02. На мальчика напали четыре человека, двух из которых юноша знал. Отняв у ребенка вещи, злоумышленники убежали. 

Судя по травмам пострадавшего, хулиганы били его по лицу, груди, ногам, рукам и животу. На место случившегося прибыла карета скорой помощи. У 15-летнего мальчика диагностировали ушибы, гематому век правого глаза, ушибы брюшной стенки и ссадины грудной клетки. 

В удовлетворительном состоянии он был госпитализировал в ДГБ №19, где после оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой. Инцидентом заинтересовались стражи порядка. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на улице Бабушкина ночью потушили пожар в кафе.

Фото: Piter.tv

Теги: избили восьмиклассника, парашютная, полиция
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии