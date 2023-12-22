На улице Бабушкина ночью потушили пожар в кафе

Сотрудники заведения потушили огонь до прибытия служб.

В Невском районе сегодня, 15 января, произошел серьезный пожар. На улице Бабушкина в доме № 111, лит. Б, загорелось кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 00:51. Пламя охватило два квадратных метра в подсобном помещении.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Однако сотрудники заведения потушили огонь до прибытия служб.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv