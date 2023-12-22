В Сланцах задержан подозреваемый в нападении на 19-летнего местного жителя

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой).

13 января в полицию Сланцевского района обратился 19-летний местный житель и сообщил, что у дома 21-23 по улице Жуковского в Сланцах на него напал неизвестный и, угрожая ножом, похитил мобильный телефон и паспорт. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемого задержали спустя час. Им оказался 39-летний мужчина. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ (разбой). Ранее его неоднократно судили за кражи и разбой.

Ранее на Piter.TV: задержан подозреваемый в нападении на студента в общежитии на Пражской.

Фото: Piter.TV