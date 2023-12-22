В Выборге рецидивист ворвался в дом к бывшей возлюбленной и избил её

Мужчина угрожал убийством бывшей сожительнице, а затем избил её. Женщине удалось выбежать из дома на улицу, а злоумышленник остался в помещении.

В Выборге сотрудники Росгвардии и полиции задержали мужчину, ворвавшегося в квартиру к бывшей сожительнице и избившего её. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Днём 14 января женщина обратилась к росгвардейцам, которые находились на маршруте патрулирования на Ленинградском шоссе. Она сообщила о том, что незадолго до этого в её квартиру ворвался бывший сожитель, который, держа в руке нож, угрожал ей убийством, а затем избил её. Женщине удалось выбежать из дома на улицу, а злоумышленник остался в помещении.

Пострадавшей требовалась медицинская помощь, поэтому наряд Росгвардии вызвал на место скорую. Прибывшие медики диагностировали у женщины множественные ушибы головы и грудной клетки, после чего госпитализировали её в больницу.

Росгвардейцы совместно с участковым незамедлительно прибыли к квартире, где произошло нападение. Там правоохранители задержали 41-летнего мужчину, подозреваемого в угрозе убийством и умышленном причинении вреда здоровью.

Задержанного, ранее судимого за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, доставили в территориальный отдел полиции.

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Фото: Piter.tv