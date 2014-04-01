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Минобороны показало кадры уничтожения полевого склада боеприпасов ВСУ

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Боевые действия велись в районе населенного пункта Дружба.

Минобороны РФ показало видео уничтожения полевого склада боеприпасов украинских войск в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах расчет беспилотной авиации провел сброс боеприпаса ВОГ-30Д с беспилотника по складу боеприпасов противника. Боевые действия велись в районе населенного пункта Дружба. Отмечается, что все выявленные цели были уничтожены.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, склад боеприпасов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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