Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около восьми часов.

ВКС России и ВВС Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В патрулировании приняли участие экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95мс и стратегических бомбардировщиков Хун-6к. Авиагруппа осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также над западной частью Тихого океана. Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около восьми часов. Отмечается, что при выполнении полетного задания самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье.

Видео: Минобороны России