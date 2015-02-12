Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье

Задача выполнена военнослужащими от ВКС РФ.

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 от Воздушно-космических сил страны нанесракетный удар по скоплению личного состава, автомобильной бронированной и технике Вооруженных сил Украины, размещенным на территории приграничного района Курской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороно. В профильном ведомстве уточнило, что боевая задача реализована в ходе проведения специальной военной операции. Удар совершен летчиками по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. пресс-служба Минобороны РФ

Военные уничтожили на Купянском направлении САУ Krab польского производства.

Фото и видео: Минобороны России