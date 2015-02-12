Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье

Экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34 от Воздушно-космических сил страны нанесракетный удар по скоплению личного состава, автомобильной бронированной и технике Вооруженных сил Украины, размещенным на территории приграничного района Курской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороно. В профильном ведомстве уточнило, что боевая задача реализована в ходе проведения специальной военной операции. Удар совершен летчиками по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
Получив подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
пресс-служба Минобороны РФ
Военные уничтожили на Купянском направлении САУ Krab польского производства.
Фото и видео: Минобороны России
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