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"Гиацинт-Б" уничтожил на Купянском направлении САУ Krab польского производства

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Задача выполнена "Западом" на СВО.

Российские артиллеристы уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также живую силу Вооруженных сил Украины, находившиеся в зоне проведения специальной военной операции на купянском участке фронта. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство  уточнило, что боевая задача реализована "Западной" группировкой войск. 

Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили САУ Krab, артиллерийские орудия и опорные пункты с живой силой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие МО РФ уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, гиацинт-б, купянское направление, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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