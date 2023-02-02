"Гиацинт-Б" уничтожил на Купянском направлении САУ Krab польского производства

Задача выполнена "Западом" на СВО.

Российские артиллеристы уничтожили польскую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, а также живую силу Вооруженных сил Украины, находившиеся в зоне проведения специальной военной операции на купянском участке фронта. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство уточнило, что боевая задача реализована "Западной" группировкой войск.

Расчеты 152-миллиметровых буксируемых пушек "Гиацинт-Б" группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили САУ Krab, артиллерийские орудия и опорные пункты с живой силой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие МО РФ уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России