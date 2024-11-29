Боевая задача выполнена "Востоком" в зоне СВО.

Российские артиллеристы ничтожили бронированную технику и опорный пункт Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство уточнило, что боевая задача реализована "Восточной" группировкой войск.

Расчет самоходной установки "Гиацинт-С" уничтожил опорный пункт украинских войск, а также грузовик, который пытался подвезти боеприпасы на огневые позиции боевиков ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Уточним, что дежурный расчет после получения от разведки координат противника навелся на цель и серией из трех выстрелов поразил долговременные огневые точки и фортификационные сооружения армии киевского режима. Военнослужащие добавили, что благодаря этому наши подразделения заняли более выгодные рубежи на переднем крае соприкосновения с ВСУ. Корректировку огня и контроль поражения объектов выполнял расчет дрона "Орлан-30".

Глава Минобороны Белоусов прибыл с визитом в КНДР.

Фото и видео: Минобороны России