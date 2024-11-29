У главы военного ведомства запланированные двусторонние встречи.

Глава российского министерства по обороне Андрей Белоусов в пятницу, 29 ноября, прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Соответствующее заявление через социальные сет сделала сотрудники профильного ведомства. Известно, что в ходе рабочей поездки в Северную Корею высокопоставленный чиновник из правительства проведет ряд двусторонних встреч с представителями местного военного и военно-политического руководства.

Добавим, что на площадке международного аэропорта "Сунан", расположенном в пригороде Пхеньяна, состоялась торжественная церемония официальной встречи российской делегации с участием роты почётного караула Корейской народной армии. Около трапа воздушного судна главу российского оборонного ведомства приветствовал лично министр обороны КНДР, генерал армии Но Гван Чхоль.

ВС России перемололи лучшие части ВСУ, заявил Белоусов.

Фото и видео: Минобороны России