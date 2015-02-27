Андрей Белоусов посетил командный пункт "Севера" на СВО.

Российские Вооруженные силы перемололи лучшие части армии киевского режима, находящиеся в зоне ответственности "Северной" группировки войск. Соответствующее заявление сделал министр обороны страны Андрей Белоусов. Высокопоставленный чиновник из профильного ведомства прибыл с рабочим визитом на командный пункт с инспекцией. В рамках события он заслушал доклады местных командиров.

Эту работу, которую мы провели сейчас, здесь перемололи лучшие части. Сейчас ускорилось продвижение. Сорвали, по сути, всю кампанию 2025 года. Андрей Белоусов, глава Минобороны РФ



Известно, что командующий "Севером", генерал-полковник Александр Лапин доложил Андрею Белоусову о ходе выполнения боевых задач на специальной военной операции, а также об особенностях использования авиации, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Дополнительно на одном из полигонов российский министр по обороне проверил организацию подготовки солдат, вручил отличившимся бойцам государственные награды.

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Фото и видео: Минобороны России