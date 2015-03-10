Задача выполнена авиацией на СВО.

Экипажи российских ударных вертолетов Ка-52М нанесли удары по личному составу и бронированной технике Вооруженных сил Украины, размещенным на территории приграничного района Курской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство опубликовало кадры ликвидации объекта противника. В кадре демонстрируется взлет винтокрылой машины, а также выход борта в точку нанесения удара. Ракетный залп с кабрирования показан с различных ракурсов. Известно, что атаки совершены авиационными ракетами.

По результатам ракетных выстрелов летчики выполнили противоракетный маневр, затем отбросили тепловые ловушки и безопасно вернулись на площадку вылета. Авианаводчик доложил командованию о том, что личный состав и бронетехника ВСУ были уничтожены.

Российские FPV-дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России