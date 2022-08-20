Российские FPV-дроны уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

Задача на СВО выполнена "Рубиконом".

Российские FPV-дроны от испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" поразили бронированную технику Вооруженных сил Украины, размещенную в приграничном районе курской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство опубликовало кадры ликвидации объекта противника. Видеозапись показала зрителям, что именно видит оператор, управляющий беспилотником. Как только БПЛА влетел в технику ВСУ, то запись оборвалась.

Напомним, что FPV-дроны (first-person view - "вид от первого лица") обладают камерой, которая передает реальные кадры на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление устройством осуществляется от первого лица при помощи специального пульта.

Минобороны показало кадры уничтожения переправы ВСУ через Северный Донец.

Фото и видео: Минобороны России