Российские военнослужащие нанесли воздушный удар ракетой Х-38 по понтонной переправе Вооруженных сил Украины, расположенной через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство уточнило, что задача выполнена "Западной" группировкой войск.
В результате точного попадания переправа уничтожена.
пресс-служба Минобороны РФ
Ранее руководитель пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма уточнил, что мотострелковые подразделения улучшили положение по переднему краю на данном направлении СВО.. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации бойцы ударили по позициям армии киевского режима, находившимся в районе некоторых населенных пунктов. В том числе сражения велись около Торского и Тернов на краснолиманском участке фронта.
Группировка "Запад" уничтожила до 20 штурмовиков ВСУ на купянском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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