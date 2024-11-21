Задача выполнена на краснолиманском направлении СВО.

Российские военнослужащие нанесли воздушный удар ракетой Х-38 по понтонной переправе Вооруженных сил Украины, расположенной через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство уточнило, что задача выполнена "Западной" группировкой войск.

В результате точного попадания переправа уничтожена. пресс-служба Минобороны РФ

Ранее руководитель пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма уточнил, что мотострелковые подразделения улучшили положение по переднему краю на данном направлении СВО.. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации бойцы ударили по позициям армии киевского режима, находившимся в районе некоторых населенных пунктов. В том числе сражения велись около Торского и Тернов на краснолиманском участке фронта.

Группировка "Запад" уничтожила до 20 штурмовиков ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России