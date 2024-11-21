Иван Бигма рассказал о ходе СВО для "Запада".

Российские подразделения при "Западной" группировке войск при поддержке артиллерии, авиации и тяжелых огнеметных систем за минувший день проведения специальной военной операции продолжали выполнять боевые задачи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 21 ноября сделал руководитель пресс-службы Иван Бигма. Офицер отметил, что военнослужащие на купянском направлении ликвидировали до 20 штурмовиков из 14-й механизированной и 3-й бригад Вооруженных сил Украины, а одного человека из личного состава армии киевского режима взяли в плен.

Нанесли поражение живой силе и технике подразделений ВСУ в районах населенных пунктов Копанки, Григоровки и Терны. Отразили четыре контратаки штурмовых подразделений 14-й механизированной и 3-й штурмовой бригад ВСУ. Иван Бигма, пресс-секретарь "Запада"

Дополнительно расчетами противовоздушной системы обороны уничтожено девять дронов противника самолетного типа. За последние сутки бойцами поражено 11 пунктов управления беспилотниками. Противник также потерял семь минометных расчетов и три единицы автомобильной техники.

Российские бойцы уничтожили позиции противника и сорвали ротацию ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России