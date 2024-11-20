Российские бойцы уничтожили позиции противника и сорвали ротацию ВСУ

Задача выполнена "Севером" на СВО.

Российские боевые реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град"уничтожили укрепленные позиции противника с живой силой и сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство уточнило, что задача выполнена артиллерийским подразделением "Северной" группировкой войск.

Артиллерийские расчеты продолжают наносить точные удары по военным объектам, позициям, фортификационным сооружениям, боевой технике и живой силе украинских террористических формирований. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие указали, что сразу после получения координат цели противника специалисты выдвинулись на позиции, где командир машины настроил "Град". Корректировка стрельбы выполнялась при поддержке операторов беспилотников. Прикрытие осуществляли представители мотострелкового подразделения.

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Фото и видео: Минобороны России