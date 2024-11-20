На правом берегу Днепра уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Российский расчет 152-миллиметрового орудия 2А65 "Мста-Б" уничтожил пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины на каховском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство заметило, что задача командования выполнена силами группировки войск "Днепр".
Артиллеристы в считанные минуты развернули орудие и рассчитали координаты для стрельбы. Личный состав пушки "Мста-Б" точным попаданием уничтожил заброшенный дом, в котором был развернут пункт управления БПЛА ВСУ.
пресс-служба Минобороны РФ
Расчеты буксируемых гаубиц "Мста-Б" выполняют огневые задачи по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ, а также лодок противника на правом берегу Днепра
Танкисты группировки "Центр" уничтожили склад и опорник ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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