Военнослужащие на танке Т-80БВМ выполнили задачу на красноармейском направлении СВО.

Российский боевой экипаж танка Т-80БВМ в зоне проведения специальной военной операции уничтожил опорный пункт и склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство заметило, что задача командования выполнена силами "Центральной" группировки войск на красноармейском (покровском - по укрпинскому названию) направлении. Военнослужащим удалось сорвать ротацию личного состава противника. Для ликвидации объектов ВСУ разведука передала сведения танкистам от расчетов БПЛА. Далее экипаж тяжелой машины прибыл в зон стрельбы и использовал складки местности для того, чтобы навести машину на цель. Позиции армии киевского режима поражались 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Корректировка и контроль за попаданиями велась операторами дронов.

Смотрели за лесополками. Была замечена ротация, подвозили боекомплект, живую силу. Была задача отработать по этому домику.... Дом разнесли, получается, где было скопление живой силы. Разнесли также ангар с боеприпасами и техникой. командир танка Сергей Шишкин.

В Минобороны РФ уточнили, что ничтожение опорного пункта ВСУ позволило российским штурмовикам провести наступательные действия на территории.

На правом берегу Днепра уничтожили замаскированный миномет ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России