Задача выполнена силами "Днепра" на каховском направлении СВО.

Расчет российских беспилотных летательных аппаратов из мотострелковой бригады уничтожил замаскированный миномет Вооруженных сил Украины, расположенный на правом берегу реки Днепр на каховском направлении в Херсонской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделился губернатор нового региона страны Владимир Сальдо. Известно, что боевая задача командования выполнена силами группировки войск "Днепр".

Оператор БПЛА в ходе воздушной разведки над правым берегом Днепра выявил замаскированный миномет противника. Координаты были переданы расчету дронов камикадзе, которые сразу же осуществили запуск FPV-дрона. пресс-служба Минобороны России

Экипажи танков Т-72Б3М поразили замаскированные позиции ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России