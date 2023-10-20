На правом берегу Днепра уничтожили замаскированный миномет ВСУ

Расчет российских беспилотных летательных аппаратов из мотострелковой бригады уничтожил замаскированный миномет Вооруженных сил Украины, расположенный на правом берегу реки Днепр на каховском направлении в Херсонской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделился губернатор нового региона страны Владимир Сальдо. Известно, что боевая задача командования выполнена силами группировки войск "Днепр".
Оператор БПЛА в ходе воздушной разведки над правым берегом Днепра выявил замаскированный миномет противника. Координаты были переданы расчету дронов камикадзе, которые сразу же осуществили запуск FPV-дрона.
пресс-служба Минобороны России
Экипажи танков Т-72Б3М поразили замаскированные позиции ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все