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Экипажи танков Т-72Б3М поразили замаскированные позиции ВСУ

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Задача выполнена силами "Запада" на СВО.

Российские боевые экипажи танков Т-72Б3М в ходе боевой работы в зоне проведения специальной военной операции поразили замаскированные позиции и живую силу Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство заметило, что задача командования выполнена силами "Западной" группировки войск. В Интернете размещены оперативные кадры, на которых видно, что танкисты отработали по выданным разведкой координатам цели противника, а также выполнили корректировку стрельбы.

Известно, что огонь велся на дальности в полтора километра, в корректировка стрельбы и фиксирование уничтожения объектов ВСУ производились с помощью комплекса беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Военнослужащие рассказали журналистам, что во время выполнения задачи танкисты используют фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы. Такое решение позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, укреплениям и бронетехнике армии киевского режима. После стрельбы специалисты сменили позиции, чтобы враг не открыл по ним ответный огонь.

В момент выполнения задачи попали под вражеский обстрел дронов. Но хорошо, что у нас есть средства радиоэлектронной борьбы, они очень помогли.

командир танкового взвода с позывным "Питер"

МО сообщило об уничтожении блиндажей ВСУ дронами "Рубикона".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сво, т-72б3м, танки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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