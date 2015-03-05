Экипажи танков Т-72Б3М поразили замаскированные позиции ВСУ

Задача выполнена силами "Запада" на СВО.

Российские боевые экипажи танков Т-72Б3М в ходе боевой работы в зоне проведения специальной военной операции поразили замаскированные позиции и живую силу Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство заметило, что задача командования выполнена силами "Западной" группировки войск. В Интернете размещены оперативные кадры, на которых видно, что танкисты отработали по выданным разведкой координатам цели противника, а также выполнили корректировку стрельбы.

Известно, что огонь велся на дальности в полтора километра, в корректировка стрельбы и фиксирование уничтожения объектов ВСУ производились с помощью комплекса беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Военнослужащие рассказали журналистам, что во время выполнения задачи танкисты используют фугасные и осколочно-фугасные боеприпасы. Такое решение позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, укреплениям и бронетехнике армии киевского режима. После стрельбы специалисты сменили позиции, чтобы враг не открыл по ним ответный огонь.

В момент выполнения задачи попали под вражеский обстрел дронов. Но хорошо, что у нас есть средства радиоэлектронной борьбы, они очень помогли. командир танкового взвода с позывным "Питер"

МО сообщило об уничтожении блиндажей ВСУ дронами "Рубикона".

Фото и видео: Минобороны России