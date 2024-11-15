Задача выполнена в зоне проведения СВО.

Российские боевые расчеты разведывательных дронов от испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон" успешно ликвидировали блиндажи Вооруженных сил Украины, размещенные на территории приграничного района Курской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство через социальные сети разместило кадры объективного контроля по ликвидации объектов противника на СВО.

После обнаружении позиций и техники противника информация оперативно была передана ударным средствам. Расчетами FPV-дронов Центра "Рубикон" обнаруженные цели были уничтожены. пресс-служба Минобороны РФ

Расчет "Града" уничтожил склад боеприпасов и пехоту ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России