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Расчет "Града" уничтожил склад боеприпасов и пехоту ВСУ на донецком направлении

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"Юг" выполнил задачу командования в зоне СВО.

Российский боевой расчет реактивной системы залпового огня "Град" ликвидировал в ходе проведения специальной военной операции склад с боеприпасами и живую силу Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача выполнена силами "Южной" группировки войск. Военнослужащие разместили в общественном доступе кадры объективного контроля за проведением работы, сделанные в режиме реального времени операторами беспилотников. На записи видно, что снаряды успешно поразили цель ВСУ.

РСЗО "Град" отдельной гвардейской мотострелковой бригады уничтожили живую силу и склад с боеприпасами ВСУ на донецком направлении СВО.

пресс-служба Минобороны РФ

Российские вертолеты Ка-52М поразили пехоту и технику ВСУ в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, всу, град, донецкое направление, минобороны, рсзо, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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