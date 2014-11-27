"Юг" выполнил задачу командования в зоне СВО.

Российский боевой расчет реактивной системы залпового огня "Град" ликвидировал в ходе проведения специальной военной операции склад с боеприпасами и живую силу Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача выполнена силами "Южной" группировки войск. Военнослужащие разместили в общественном доступе кадры объективного контроля за проведением работы, сделанные в режиме реального времени операторами беспилотников. На записи видно, что снаряды успешно поразили цель ВСУ.

РСЗО "Град" отдельной гвардейской мотострелковой бригады уничтожили живую силу и склад с боеприпасами ВСУ на донецком направлении СВО. пресс-служба Минобороны РФ

Российские вертолеты Ка-52М поразили пехоту и технику ВСУ в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России