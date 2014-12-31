Армейская авиация поразила объекты ВСУ а зоне СВО.

Российский экипаж вертолета Ка-52М поразил ракетами скопление пехоты и бронированной техники Вооруженных сил Украины на территории приграничного района в Курской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача выполнена силами армейской авиации в раках выполнения боевых задач специальной военной операции. Летчики совершили запуски ракет по координатам, полученным от авиационного наводчика. Им удалось успешно ликвидировать объекты противника и личный состав армии киевского режима.

Экипаж на вертолете Ка-52М в составе смешанной тактической группы уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны заявило о поражении "Гиацинтами-Б" пехоты ВСУ в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России