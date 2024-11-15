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Минобороны заявило о поражении "Гиацинтами-Б" пехоты ВСУ в Курской области

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Задача выполнена силами "Севера" на СВО.

Российские боевые расчеты артиллерийских пушек "Гиацинт-Б" поразили украинскую бронированную технику и скопление пехоты ы ходе проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача выполнена "Северной" группировкой войск во время проведения контрбатарейной борьбы

"Север" уничтожил бронетехнику, огневые средства, укрепления и скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области.

пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что российские артиллеристы совершают удары по пунктам временной дислокации, пунктам управления связью и комплексам радиоэлектронной борьбы армии киевского режима. 

Минобороны заявило о поражении самолетом Су-34 бронетехники ВСУ в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артиллерия, всу, гиацинт-б, курская область, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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