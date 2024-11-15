Задача выполнена силами "Севера" на СВО.

Российские боевые расчеты артиллерийских пушек "Гиацинт-Б" поразили украинскую бронированную технику и скопление пехоты ы ходе проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача выполнена "Северной" группировкой войск во время проведения контрбатарейной борьбы

"Север" уничтожил бронетехнику, огневые средства, укрепления и скопления живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что российские артиллеристы совершают удары по пунктам временной дислокации, пунктам управления связью и комплексам радиоэлектронной борьбы армии киевского режима.

Минобороны заявило о поражении самолетом Су-34 бронетехники ВСУ в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России