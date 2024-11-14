Минобороны заявило о поражении самолетом Су-34 бронетехники ВСУ в Курской области

Российский самолет-бомбардировщик Су-34 ликвидировал живую силу и технику Вооруженных сил Украины, размещенные на территории приграничного района в Курской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача выполнена при помощи авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Известно, что экипаж воздушного судна получил сведения от разведки об успешном поражении цели противника. Затем пилоты благополучно вернулись на аэродром вылета.
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя от Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной технике ВСУ.
пресс-служба Минобороны РФ
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили ВСУ в блиндажах в курском приграничье.
Фото и видео: Минобороны России
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