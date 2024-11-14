Минобороны заявило о поражении самолетом Су-34 бронетехники ВСУ в Курской области

Задача на СВО выполнена военнослужащими из ВКС России.

Российский самолет-бомбардировщик Су-34 ликвидировал живую силу и технику Вооруженных сил Украины, размещенные на территории приграничного района в Курской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача выполнена при помощи авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Известно, что экипаж воздушного судна получил сведения от разведки об успешном поражении цели противника. Затем пилоты благополучно вернулись на аэродром вылета.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя от Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной технике ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили ВСУ в блиндажах в курском приграничье.

Фото и видео: Минобороны России