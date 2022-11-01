Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили ВСУ в блиндажах в курском приграничье

"Север" выполнил задачу на СВО.

Расчеты российских гаубиц Д-30 уничтожили артиллерийские и минометные расчеты противника, а также живую силу Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача выполнена представителями "Северной" группировки войск. Военнослужащие работали в связке разведывательными соединениями на линии соприкосновения. Известно, что беспилотники сначала выявляют позиции врага, технику личный состав и укрытия ВСУ, а затем передают точные координаты целей отечественным артиллеристам. осле этого специалисты занимаются ликвидацией объектов.

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск "Север" при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области уничтожили артиллерийские и минометные расчеты, живую силу ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

С момента получения координатор цели до выстрела проходит не более двух минут, а одна цель уничтожается за несколько выстрелов.

Инженеры заминировали тыл боевиков ВСУ под Купянском, сорвав их ротацию.

Фото и видео: Минобороны России