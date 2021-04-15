Инженеры заминировали тыл боевиков ВСУ под Купянском, сорвав их ротацию

Задача выполнена "Западом" на СВО.

Расчёт российской инженерной системы "Земледелие" заминировал один из тыловых районов Вооруженных сил Украины, чем помог сорвать ротацию личного состава подразделений противника на купянском участке проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача выполнена "Западной" группировкой войск. Ранее военнослужащие получили сведения от разведки о маршрутах передвижения ВСУ, которые те использовали для подвоза боеприпасов. Специалисты оперативно перевели технику из походного положения в рабочее, произвели установку орудия на цель и произвели залп. Затем экипаж покинул огневую точку.

Военнослужащие инженерного соединения с помощью системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" удаленно заминировали тыловой район ВСУ, тем самым сорвав ротацию подразделений противника. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что "Земледелие" совершает запуски реактивных снарядов, которые обеспечивают установку мин на расстояние от пяти до 15 километров. Боевой комплект системы состоит из 50 боеприпасов с 122-миллиметровым калибром. Каждый снаряд начинён противопехотными или противотанковыми минами. Техника способна в считанные минуты покрыть минами территорию в несколько футбольных полей.

Минобороны показало кадры боевой работы расчета РСЗО "Град".

Фото и видео: Минобороны России