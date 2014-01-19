В гараже на улице Коммуны обнаружили склад боеприпасов. Об этом сообщили в tg-канале администрации Красногвардейского района.
Комитет по контролю за имуществом освобождал незаконно занятый городской участок, на котором стоял гараж. Постройку открыли и нашли там покрышки, оружейные патроны и противотанковые мины.
На место случившегося прибыли правоохранители. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что в Кировске водитель врезался в дерево.
Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского
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