  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В гараже на улице Коммуны обнаружили склад боеприпасов
Сегодня, 15:54
72
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В гараже на улице Коммуны обнаружили склад боеприпасов

0 0

Сотрудники комитета по контролю за имуществом случайно обнаружили оружейные патроны и противотанковые мины.

В гараже на улице Коммуны обнаружили склад боеприпасов. Об этом сообщили в tg-канале администрации Красногвардейского района.

Комитет по контролю за имуществом освобождал незаконно занятый городской участок, на котором стоял гараж. Постройку открыли и нашли там  покрышки, оружейные патроны и противотанковые мины.

На место случившегося прибыли правоохранители. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что в Кировске водитель врезался в дерево.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: гараж, склад боеприпасов, улица коммуны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии