В Кировске водитель врезался в дерево

В Кировске произошло ДТП, в котором пострадал водитель автомобиля Haval. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба Ленобласти".
Автомобилист не справился с управлением и совершил наезд на ограду и дерево. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург деблокировали пострадавшего водителя и передали его сотрудникам скорой помощи.
Информация о состоянии мужчины уточняется. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее мы писали, что началась проверка после ДТП на Красносельском шоссе, где погиб байкер.
Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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