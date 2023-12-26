В Кировске водитель врезался в дерево

Спасатели деблокировали пострадавшего водителя и передали его сотрудникам скорой помощи.

В Кировске произошло ДТП, в котором пострадал водитель автомобиля Haval. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба Ленобласти".

Автомобилист не справился с управлением и совершил наезд на ограду и дерево. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Шлиссельбург деблокировали пострадавшего водителя и передали его сотрудникам скорой помощи.

Информация о состоянии мужчины уточняется. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее мы писали, что началась проверка после ДТП на Красносельском шоссе, где погиб байкер.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба Ленобласти