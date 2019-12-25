Как оставить автомобиль на зиму: где хранить машину и сколько стоит подготовка в Петербурге

При выборе места для хранения важно учитывать не только температуру, но и вентиляцию.

Длительная зимняя стоянка требует от автовладельца не меньше внимания, чем подготовка машины к холодному сезону. Неправильно выбранное место хранения, высокая влажность и попытки периодически прогревать двигатель могут привести к проблемам с кузовом, аккумулятором и другими узлами. Эксперты 110km.ru рассказали, как законсервировать автомобиль до весны, где его лучше оставить и на какие расходы рассчитывать в Петербурге.

При выборе места для хранения важно учитывать не только температуру, но и вентиляцию. Теплый паркинг без нормальной циркуляции воздуха не всегда становится лучшим вариантом: снег и дорожные реагенты, оставшиеся на кузове и днище, тают, создавая влажную среду. В таких условиях коррозия может развиваться быстрее. Поэтому перед длительной стоянкой в отапливаемом помещении автомобиль необходимо тщательно вымыть, уделив особое внимание колесным аркам и нижней части кузова, а затем полностью высушить.

Стоимость хранения зависит от типа парковки. Открытое место в Петербурге можно найти от 200 рублей в сутки. Аренда крытого неотапливаемого паркинга начинается примерно от 6 тыс. рублей в месяц, отапливаемого — от 8 тыс. рублей. Гараж обойдется минимум в 6 тыс. рублей ежемесячно. Последний вариант удобен тем, что там можно разместить не только автомобиль, но и комплект колес или другие вещи.

Перед постановкой машины на длительное хранение нужно привести в порядок кузов: удалить загрязнения, устранить повреждения лакокрасочного покрытия и при необходимости нанести защитный воск. При этом обычный непромокаемый чехол на улице способен удерживать влагу и провоцировать появление ржавчины. Для открытой стоянки лучше использовать специальное автомобильное покрытие, рассчитанное на такие условия, и надевать его только на сухую машину.

Не менее важно подготовить салон. Из него следует убрать мусор и продукты, просушить коврики, проверить, нет ли сырости. Уплотнители дверей и багажника можно обработать силиконовой смазкой, а механические замки — специальным составом, защищающим от влаги. Летнюю жидкость стеклоомывателя необходимо заменить на зимнюю, подходящую для ожидаемых температур.

Отдельного внимания требует аккумулятор. Перед длительным простоем его желательно полностью зарядить. Снимать клеммы на современных автомобилях без необходимости не стоит: отключение питания может привести к сбросу настроек электронных систем и повлиять на работу сигнализации. Решение зависит от модели машины и рекомендаций производителя. Заряд батареи во время хранения нужно контролировать, а при необходимости использовать автоматическое зарядное устройство.

Регулярно заводить двигатель на несколько минут тоже не рекомендуется. Короткий прогрев не позволяет мотору и выхлопной системе достичь рабочей температуры, зато расходует заряд аккумулятора. Кроме того, в закрытом гараже запуск двигателя опасен из-за выхлопных газов. Если автомобиль остается на улице, стоит проверить давление в шинах, состояние технических жидкостей и соответствие антифриза ожидаемым морозам. Топливный бак специалисты советуют заполнять полностью, чтобы уменьшить вероятность образования конденсата.

Подготовка к зимнему простою может потребовать дополнительных расходов. Диагностика на петербургских СТО начинается примерно от 1,5 тыс. рублей. Базовый комплекс детейлинга, включающий мойку и уборку салона, обойдется в 3–5 тыс. рублей. Более серьезная антикоррозийная обработка днища, порогов, лонжеронов и колесных арок стоит от 25 тыс. рублей. По оценкам специалистов, защитное покрытие при правильном нанесении может служить пять-семь лет.

Таким образом, перед зимней стоянкой важно не просто найти свободное парковочное место, а оценить условия хранения и состояние автомобиля. Сухое помещение с хорошей вентиляцией, чистый кузов и заряженный аккумулятор помогут снизить риск неприятных последствий к началу весны.

Фото: Piter.tv