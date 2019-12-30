Под Тверью школьный автобус с детьми улетел в кювет

Сегодня утром, 29 января, в Тверской области автобус со школьниками улетел в кювет.
ДТП произошло утром на трассе Осташков – Волговерховье на 30 километре. 60-летний водитель школьного микроавтобуса не справился с управлением и допустил съезд с дороги транспортного средства. Сообщается, что в автобусе было 16 школьников и сопровождающий. К счастью, в ДТП никто не пострадал.
На опубликованных кадрах с места ДТП видно, что дорожное покрытие плохо очищено от снега.
Сегодня ранее: В Иркутске водителю, совершившему смертельное ДТП, присудили 15 лет колонии строгого режима (видео + фото).
Фото: ГИБДД по Тверской области
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