"Хотел проучить": В Иркутске водителю совершившему смертельное ДТП присудили 15 лет колонии строго режима

СКР опубликовал видео с камер наблюдения с моментом аварии, в которой погиб человек и пострадали женщина и двое детей.

В Иркутске завершился суд над водителем, который устроил ДТП с одним погибшим и 3 пострадавшими, в том числе 2 детьми.

Смертельная авария произошла днем в октябре 2018 года. Мужчина на "Тойоте Лэнд Крузер" вытолкал автомобиль "Киа" под управлением женщины, в салоне машины было 2 детей, на полосу встречного движения. На встречке произошло лобовое столкновение "Киа" и автомобиля "Митцсубиси" под управлением 27-летнего мужчины, который от полученных травм скончался в больнице. Женщину с детьми госпитализировали в больницу. Водитель "Тойоты" с места ДТП скрылся.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, которые были опубликованы в соцсетях, сотрудники полиции вычислили и задержали водителя "Лэнд Крузера". Он признался, что в тот день был пьян. Во время следственных действий мужчина сообщил, что хотел проучить женщину - водителя "Киа".

Сегодня суд признал мужчину виновным по статьям "Убийство, совершенное общеопасным способом", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, совершенное общеопасным способом в отношении двух и более лиц", "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия", "Умышленное повреждение имущества с причинением значительного ущерба". По решению суда мужчина 15 лет проведет в колонии строгого режима, сообщает МВД РФ по Иркутской области.

Видео: МВД РФ по Иркутской области, СУ СК РФ по Иркутской области

Фото: МВД РФ по Иркутской области