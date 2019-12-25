В Башкирии фура протаранила автобус со школьниками

В результате ДТП пострадала учитель.

Сегодня, 18 сентября, в Башкирии школьный автобус столкнулся с фурой и врезался в столб.

Аварии произошла в районе обеда по местному времени на 1289 км федеральной трассы Москва - Уфа. На дороге столкнулись попутные фура "Скания" и школьный автобус "ПАЗ" с 8 школьниками и сопровождавшей детей 27-летней учительницей. После столкновения с грузовиком, автобус улетел в кювет и врезался в опору освещения.

В результате ДТП дети не пострадали. Учитель получила травмы. Уточняется, что до места назначения автобусу оставалось 300 метров.

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Фото: УГИБДД по РТ