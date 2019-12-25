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В Новосибирской области автобус с пассажирами улетел в кювет
Сегодня, 9:04
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В Новосибирской области автобус с пассажирами улетел в кювет

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Водителю автобуса стало плохо во время движения.

В Новосибирской области междугородний автобус съехал в кювет.

ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД сообщает, что сегодня утром, 18 сентября, междугородний автобус Барнаул - Новосибирск улетел в кювет. ЧП произошло в 7 утра на 83 км трассы Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области. Водителю междугороднего автобуса Scania стало плохо во время движения. 

Никто из 42 пассажиров не пострадал. Водителю была оказана необходимая помощь. Его место занял сменный водитель.

Сегодня ранее:В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет

Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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