В Новосибирской области автобус с пассажирами улетел в кювет

Водителю автобуса стало плохо во время движения.

В Новосибирской области междугородний автобус съехал в кювет.

ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД сообщает, что сегодня утром, 18 сентября, междугородний автобус Барнаул - Новосибирск улетел в кювет. ЧП произошло в 7 утра на 83 км трассы Р-256 в Черепановском районе Новосибирской области. Водителю междугороднего автобуса Scania стало плохо во время движения.

Никто из 42 пассажиров не пострадал. Водителю была оказана необходимая помощь. Его место занял сменный водитель.

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