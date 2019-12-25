В Дагестане "умельцы" врезались в магистраль с нефтью и перекачивали ее себе во двор

Во дворе частного дома все оборудовано для перекачки, хранения и перевозки сырой нефти.

В Дагестане полиция разоблачила похитителей нефти.

Пресс-служба МВД РФ по Дагестану сообщила, что ими пресечена кража нефти из нефтепровода "Баку - Новороссийск". Правоохранители обнаружили незаконную врезку в магистраль с нефтью, от которой шла 40-метровая труба в частный двор. Во дворе при досмотре выяснилось, что там было все оборудовано для перекачки, хранения и перевозки нефти.

Во дворе был закопан резервуар для накопления нефти объемом 10 тонн, в нем было 2 тонны нефти. Во дворе стояла машина для перевозки нефти с 2 тоннами "черного золота". Также была обнаружена во дворе цистерна с еще 8 тоннами нефти.

Задержаны трое граждан, которые подозреваются в хищении нефти. Возбуждено уголовное дело.

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