Опубликовано видео с обыском в "доме музее" задержанного Якуба Белхороева

В сети появилось видео обыска в особняке Ингушского депутата Якуба Белхороева.
Телеграм-канал BAZA опубликовал оперативное видео СК РФ с обыском в частном особняке Ингушского депутата Якуба Белхороева в селе Сурхахи. В особняке арестованного обнаружились 20 автомобилей, 219 антикварных часов, сотни старинных и ценных книг.
Белхороев избирался в ингушский парламент и представлял там "Единую Россию". На прошлой неделе Якуба Белхороева задержали: его подозревают в присвоении 17 миллионов рублей из Фонда Соцстрахования, который он возглавлял. Кроме того, он является лидером "баталхаджинцев" (религиозное сообщество, которое славится громкими преступлениями).
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Видео: BAZA
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