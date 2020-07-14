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Опубликовано видео с обыском в "доме музее" задержанного Якуба Белхороева

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Ингушского депутата Якуба Белхороева арестовали по делу о растрате в 17 миллионов 11 июля.

В сети появилось видео обыска в особняке Ингушского депутата Якуба Белхороева.

Телеграм-канал BAZA опубликовал оперативное видео СК РФ с обыском в частном особняке Ингушского депутата Якуба Белхороева в селе Сурхахи. В особняке арестованного обнаружились 20 автомобилей, 219 антикварных часов, сотни старинных и ценных книг. 

Белхороев избирался в ингушский парламент и представлял там "Единую Россию". На прошлой неделе Якуба Белхороева задержали: его подозревают в присвоении 17 миллионов рублей из Фонда Соцстрахования, который он возглавлял. Кроме того, он является лидером "баталхаджинцев" (религиозное сообщество, которое славится громкими преступлениями).

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Видео: BAZA

Теги: коррупция, новости ингушетии, новости россии, якуб белхороев
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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