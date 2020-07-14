В Новосибирской области прикрыли крупную сеть игорных заведений

Сотрудниками МВД пресечена деятельность 5 незаконных игорных заведений в районах Новосибирска, а также в городе Искитиме.

В Новосибирске и области пресечена деятельность сети нелегальных игорных заведений.

Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области и Управления МВД России по городу Новосибирску при силовой поддержке бойцов ОМОН регионального управления Росгвардии одновременно пресечена деятельность 5 незаконных игорных заведений, расположенных в Октябрьском, Дзержинском и Кировском районах города Новосибирска, а также в городе Искитиме.

Во время спецоперации в игорных заведениях находился обслуживающий персонал, операторы и охранники, а также посетители. Во время обысков в общей сложности изъято 67 системных блоков, 5 ноутбуков, 15 мобильных телефонов, денежные средства в сумме более 258 000 рублей, а также иные предметы и документы, подтверждающие незаконную организацию и проведение азартных игр.

Установлен и организатор противоправной деятельности. Им оказался 40-летний житель города Искитима. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные организация и проведение азартных игр".

В настоящее время полицейские проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия с целью установления иных лиц, причастных к незаконной организации азартных игр.

Ранее:Под Иркутском полиция изъяла более 25 тонн спирта

Фото и видео: МВД МЕДИА