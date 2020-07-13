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Под Иркутском полиция изъяла более 25 тонн спирта

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Правоохранители задержали 10 мужчин, которые разгружали контрафактный спирт.

Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области выявили и пресекли крупный канал поставки нелегального спирта в регион.

На официальном сайте ГУ МВД по Иркутской области сообщается, что накануне, 12 июля, в регионе пресечен крупный канал поставки нелегального этилового спирта. Во время спецоперации в Вихоревке были задержаны 10 человек, который занимались выгрузкой 5-литровых бутылей со спиртом. 

Всего из незаконного оборота изъято более 5 тысяч бутылок общим объемом свыше 25 тонн. Также полиция установила и грузополучателя. Им оказался местный житель, который подозревается по статье "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные в особо крупном размере".

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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