Видео: В Москве в кафе незнакомец серьезно ранил ножом молодого парня

Полиция задержала 34-летнего москвича, который ранил парня.

Московские полицейские задержали москвича, который ранил ножом парня в кафе.

МВД РФ по г. Москва сообщило о задержании 34-летнего москвича, который в ходе драки серьезно ранил 26-летего парня. Сообщается, что в полицию поступил сигнал о ножевом ранении в одном из кафе на улице Александра Солженицына. Пострадавший был доставлен на "скорой" в больницу. Согласно справке из медучреждения молодому человеку был причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе оперативно розыскных мероприятий был установлен и задержан мужчина, нанесший ранение. По его словам драка возникла после словесного конфликта.

Следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Подозреваемый задержан.

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Видео и фото: МВД МЕДИА