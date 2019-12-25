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Петербурженку ранили ножом в Полежаевском парке
Сегодня, 12:23
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Петербурженку ранили ножом в Полежаевском парке

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Ей понадобилась операция. Злоумышленника разыскивает полиция.

В Петербурге возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью после нападения на женщину в Кировском районе Петербурга.

По данным источника Piter.TV, 27 августа около 23:30 на территории парка мужчина ранил ножом 31-летнюю женщину. У нее повреждены печень и желудок, понадобилась операция.

Как пояснила позже сама пострадавшая, она вышла прогуляться перед сном. Неизвестный напал на нее сзади, она не запомнила его приметы.

На прошлой неделе петербурженка во время ссоры ударила ножом своего бывшего мужа.

Фото: Piter.tv

Теги: полежаевский парк, ранил ножом
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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