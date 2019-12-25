Петербурженка во время ссоры ударила ножом своего бывшего мужа

Пострадавшего с колото-резаной раной живота слева, резаной раной левого плеча, в тяжёлом состоянии госпитализировали.

В Петербурге женщина во время ссоры ударила своего бывшего мужа ножом. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

По данным полиции, 22 августа около 22:55 женщина в квартире на Октябрьской набережной во время ссоры ножом ударила в живот своего бывшего мужа. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего с колото-резаной раной живота слева, резаной раной левого плеча, в тяжёлом состоянии госпитализировали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне пенсионер ворвался с ножом в финансовую организацию на Кондратьевском.

Фото: pexels