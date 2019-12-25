Пенсионер ворвался с ножом в финансовую организацию на Кондратьевском

Мужчина не успел похитить деньги.

Полиция задержала мужчину, который угрожал сотрудникам финансового учреждения на Кондратьевском проспекте ножом. Инцидент произошел в 11-м часу 23-го августа.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и области, в помещение финансового учреждения вошел мужчина и начал требовать деньги. В руках у злоумышленника был нож. Незнакомца удалось задержать, 64-летнего петербуржца доставили в отделение полиции.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге возбудили уголовное дело на сотрудника детдома за истязание ребенка.

Фото: Piter.TV