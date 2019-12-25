В Петербурге возбудили уголовное дело на сотрудника детдома за истязание ребенка

По материалам проверки прокуратуры одного из петербургских центров для сирот возбуждено уголовное дело об истязания ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
По предварительным данным прокуратуры, с февраля по май сотрудник центра для детей-сирот и детей под видом воспитательного процесса истязал одного из подопечных. В частности, ребенка неоднократно били.
Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы. По результатам их рассмотрения было возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что на Тамбасова мужчина трогал половые органы 6-летней девочки.
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все