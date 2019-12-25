На Тамбасова мужчина трогал половые органы 6-летней девочки

Петербуржца подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении малолетней. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
В ДГБ №5 была доставлена 6-летняя К. Она пояснила, что 21 августа в 13:00 мужчина трогал область ее половых органов. Установлено, что по адресу улица Тамбасова, в гостях находился 51-летний С. Девочка играла с ним, а позже призналась родителям, что их гость трогал ее половые органы.
Подозреваемый был задержан, позже отпущен под обязательство о явке.
Также тренера по вольной борьбе подозревают в совращении двух 13-летних петербурженок в детском лагере.
Фото: Piter.tv
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