Тренера по вольной борьбе подозревают в совращении двух 13-летних петербурженок в детском лагере

В полицию обратилась мама одной из девочек.

В детском лагере в Курортном районе Петербурга мужчина мужчина совершил действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мама одной из девочек. Она рассказала, что в ночь с 18 на 19 августа в лагере неизвестный мужчина совершил действия сексуального характера в отношении ее 13-летней дочери и ее 13-летней подруги.

В лагере по подозрению в совершении данного преступления задержан 56-летний тренер по вольной борьбе.

Ранее в Петербурге неизвестный мужчина попытался изнасиловать двух петербурженок.

Фото: Piter.tv