Мужчина попытался изнасиловать двух петербурженок

Одну из пострадавших госпитализировали в больницу.

В Петербурге ранее судимый мужчина попытался изнасиловать двух женщин. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В субботу, 14 августа, у дома 20 корпус 6 по проспекту Юрия Гагарина неизвестный, избив руками и ногами 29-летнюю Е., совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера, после чего с места скрылся. Девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины и ушибы.

Уже 15 августа у дома 86 по проспекту Космонавтов мужчина пытался изнасиловать 52-летнюю женщину. Напавший был задержан очевидцами и передан полиции. Пострадавшая получила перелом нижней стенки орбиты слева, ушибы и гематомы, была госпитализирована.

Задержанного подозревают в совершении обоих преступлений. Ранее был неоднократно судим за разбой и грабеж.

В конце прошлой недели полицейские задержали насильника из шиномонтажа на Васильевском острове.

Фото: Piter.tv