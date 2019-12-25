Полицейские задержали насильника из шиномонтажа на Васильевском острове

Мужчина находился в федеральном розыске с 2018 года, как скрывшийся от органов дознания.

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в совершении насильственных в отношении клиентки шиномонтажа на Васильевском острове. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Пострадавшая 20-летняя девушка рассказала, что рано утром она была в сервисе шиномонтажа на 26-й линии Васильевского острова. Малознакомый мужчина, применив к ней физическую силу совершил насильственные действия сексуального характера.

Злоумышленника поймали 11 августа. Мужчина находился в федеральном розыске с 2018 года, как скрывшийся от органов дознания.

Ранее стало известно, что в Ленобласти по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней задержан 32-летний военнослужащий

Фото: Piter.tv