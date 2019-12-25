В Ленобласти военнослужащий изнасиловал 15-летнюю девочку

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Ленобласти военнослужащего подозревают в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мама девочки. Она рассказала, что 22 июля около двух часов ночи в поселке Ненимяки малознакомый военнослужащий изнасиловал её 15-летнюю дочь. Девочка состоит на учете в ОДН с 30 апреля 2021 (не посещала школу).

По подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний военнослужащий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Мурино 22-летнюю девушку изнасиловал малознакомый по имени Филипп.

Фото: Piter.tv