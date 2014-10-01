В Мурино 22-летнюю девушку изнасиловал малознакомый по имени Филипп

Подозреваемого оперативно задержали.

В Мурино 22-летнюю девушку изнасиловал малознакомый человек. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратилась пострадавшая, которая рассказала, что 10 августа в период с 06:00 до 07:00 в квартире дома по Охтинской аллее малознакомый по имени "Филипп" изнасиловал её.

По подозрению в совершении данного преступления был задержан 28-летний молодой человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Петербуржца подозревают в совращении 8-летней девочки. По имеющейся информации, в неустановленное время, но не позднее 16 июля в квартире дома по Малой Бухарестской улице 55-летний И. совершил действия сексуального характера в отношении 8-летней Н.

Фото: Piter.tv