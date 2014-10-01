Петербуржца подозревают в совращении 8-летней девочки

Накануне 55-летний подозреваемый был задержан.

В Петербурге 55-летнего мужчину подозревают в совершении действий сексуального характера в отношении 8-летней девочки. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, в неустановленное время, но не позднее 16 июля в квартире дома по Малой Бухарестской улице 55-летний И. совершил действия сексуального характера в отношении 8-летней Н.

В 13:30 10 августа у дома 26 по улице Димитрова подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело.

Также ранее на улице Фомина неизвестный совратил 16-летнего юношу.

Фото: Piter.tv